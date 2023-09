Einmal waschen und föhnen Ein besseres Örtchen: Das können moderne Toiletten

Eine Alternative: Die Technik in der Toilette sprüht vor der Nutzung einen feinen Wassernebel in das WC-Becken und feuchtet die Keramik an. „Das macht man, da an feuchter Keramik Schmutz schlechter haften bleibt als an trockener Keramik“, erklärt Mikio Horimoto, Geschäftsführer der Toto-Entwicklungsabteilung. Der Effekt werde etwa ausgelöst, „wenn der Benutzer sich nähert oder wenn man sich auf das WC setzt.“