Profitricks zum Verzieren Drücken Sie den Ostereiern doch mal Ihren Stempel auf

Ist aber so. Denn die Eier werden nach dem Bewachsen gefärbt. Da, wo das Wachs aufgetragen wurde, nimmt das Ei beim späteren Färben keine Farbe an. Nach dem Farbbad wird wieder abgewachst. „Dazu halte ich das Ei an die Flamme einer Kerze und wische immer wieder mit einem Tuch oder Küchenpapier darüber“, erklärt Bierholdt. Wem eine Farbe fürs Ei zu wenig ist, kann das Prozedere mit neuen Wachs- und Färbe-Runden weiter wiederholen, umso bunter wird das Werk.