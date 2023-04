Energie Dreyer für kostenlose Heizungsberatung für Hauseigentümer

Auf Bundesebene sprach sich SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich in der „Rheinischen Post“ ebenfalls für eine Staffelung bei der geplanten Förderung aus. Bauministerin Klara Geywitz von der SPD plädierte in den Zeitungen der Funke-Gruppe indes dafür, dass Bürger schnell an ihre Förderung für die Heizung kommen. Für eine individuelle Einkommens- und Vermögensprüfung müsste erst eine Behörde gegründet werden, was dauere.