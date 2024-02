Frühjahrsputz Dokumente ausmisten: Schluss mit der Zettelwirtschaft

Sie rät, Unterlagen generell einzuscannen und digital abzulegen - auf dem Laptop, einer externen Speicherplatte oder in der Cloud etwa. Und nur das in Papierform aufzuheben, was man auch wirklich noch als analoges Dokument braucht, den Mietvertrag beispielsweise oder die Unterlagen zu aktuellen Versicherungspolicen. Der Rest kommt dann - je nach Art des Dokuments am besten geschreddert - ins Altpapier.