Studie : Deutsche sind zunehmend um Trinkwasserversorgung besorgt

Könnte es in den kommenden 10 bis 15 Jahren zu Engpässen beim Trinkwasser kommen? Laut einer Umfrage sorgen sich bereits 41 Prozent der Bundesbürger um die Versorgungssicherheit. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Bonn Dass die Trinkwasserversorgung in Deutschland gesichert ist - daran bestand in der Vergangenheit kein Zweifel. Doch sind die Bundesbürger nach dem trockenen Sommer noch genauso unbekümmert? Das wollte das Allensbach-Institut wissen.

Nach dem trockenen Sommer 2022 sind immer mehr Menschen in Deutschland um die Trinkwasserversorgung hierzulande besorgt. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach, die in Bonn vorgestellt wurde.

Die Sicherheit der Wasserversorgung sei für die Mehrheit lange kein Thema gewesen. So habe sich im Februar dieses Jahres nur gut jeder Vierte vorstellen können, dass es in den kommenden 10 bis 15 Jahren Engpässe geben könnte, geht aus der Befragung hervor. Im September hegten bereits 41 Prozent Zweifel an der Versorgungssicherheit. 46 Prozent machten sich demnach keine Sorgen.