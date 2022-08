Mission Hausbau: Teil 6 : Das Wichtigste beim Hausbau: Acht Tipps, wie man leichter Entscheidungen fällt

Foto: Lena Ziegler 5 Bilder Mission Hausbau: Tipps, wie man Entscheidungen leichter fällt

Mission Hausbau: Seit fast einem anderthalben Jahr renoviert die SZ-Redakteurin Lena mit ihrem Mann ein 60er-Jahre-Haus. Aus ihrem Alltag zwischen Staubwolken und der Bohrmaschine berichtet sie in dieser Kolumne. Heute im fünften Teil geht es um das Wichtigste beim Hausbau: Den Berg von Entscheidungen – und ein paar Hilfen, wie man sie fällt.

Im Leben muss man ständig irgendwas entscheiden. Wechsle ich den Job? Was ziehe ich heute an? Sushi oder Pasta? Landleben oder doch lieber in die Stadt? Ständig sollen wir uns entscheiden. Wenig überraschend: Beim Hausbau ist das nicht anders. Lage, Heizart, Tapeten, Fenster – immer wieder gibt es etwas zu entscheiden. Mich haben etliche Menschen gefragt, ob mir das nicht schwerfallen würde. Tut es. Aber mit der Zeit gelingt es immer besser. Hier habe ich meine Tipps gesammelt.

Welche Experten taugen etwas?

Ich habe, wie wahrscheinlich die meisten, vor unserem Haus noch nie gebaut. Ich hatte also keine Ahnung von Baustoffen, Heizungen und Technik. Gerade dann ist es enorm hilfreich, Experten zu haben, die einem helfen. So wollte ich zum Beispiel gerne Holzfenster. Aber unser Fensterbauer hat uns davon abgeraten, weil heutige Holzfenster kaum mehr die Farbe behalten und demnach oft nachgestrichen werden müssen. Also gab es keine Holzfenster für unser Haus. Daher: besser einen Experten befragen, bevor man nachher Arbeit hat, die man nicht wollte.

„Experten“ lassen sich auch in Online-Bewertungen oder Bau-Foren finden. Dort sollte man sicher nicht alles direkt glauben, aber es kann einem ein Gefühl für ein Thema geben. Am besten dann auch gleich mehrere „Experten“-Meinungen einnehmen. Vorher, also einfach schlaumachen, das spart eine Menge Nerven – und Geld.

Welche Inspirationen sollte man umsetzen?

Wie kommt man überhaupt auf verschiedene Ideen? Auch das wurde ich mehrfach gefragt. Dabei muss ich sagen, manche Sachen waren einfach so in meinem Kopf, wie ich sie gerne hätte. Von anderen hatte ich aber auch überhaupt keine Ahnung. Dann half mir oft Pinterest als Inspirationsquelle. Auf einer Art digitalen Pinnwand kommen hier verschiedene Fotos, Webseiten und Videos von Menschen auf der ganzen Welt zusammen, durch die man sich Ideen zu allen möglichen Themen zusammensuchen kann.

Unzählige sogenannter Pins zeigen einem schnell, in welche Richtung man sich entscheiden muss. Ich habe mir dort zu jedem Raum, oder auch zu unterschiedlichen Themen, wie zur Beleuchtung, Nutzung einer Hanglage oder unserem Kamin, einzelne sogenannte „Boards“ erstellt. In denen habe ich alles zusammengesucht, was mir auf den ersten Blick gefiel. In der App hatte ich dann teilweise für einzelne Räume richtige Vision Boards, in denen sich mein Stil und Wunsch herauskristallisierte. So fällt es viel leichter, sich vorstellen zu können, wie ein Raum später aussehen könnte.

Ein weiterer super Inspirationstipp sind Magazine. Ich persönlich liebe die Elle Decoration und das Schöner Wohnen Magazin.

Auch finanzielle Kompromisse können Entscheidungen erleichtern

„Träumen darf man“, sagt meine Mama immer. Das stimmt. Doch manche Träume werden nie Realität, sie sind schlicht zu teuer. Doch es ist auch einfacher, Entscheidungen zu fällen, wenn man etwas eingeschränkt ist. Und manchmal helfen die Preise auch, Kompromisse zu finden. Ein Beispiel: Ich wollte auf gar keinen Fall Steinwolle (eher billiger) als Dämmung und hätte mir eine Schafwolldämmung (sehr teuer) gewünscht, wir haben uns dann für Holzwolle (irgendwo dazwischen) entschieden. Hier muss man sich einfach überlegen, wofür man bereit ist, mehr Geld auszugeben, und woran man sparen kann.

Und selbst wenn die Entscheidung nach dem Geldbeutel gefällt werden muss: Günstiger muss ja nicht unbedingt auch schlechter sein.

Meine wichtigste Entscheidungsgrundlage: Nicht vom Mainstream lenken lassen

Am wichtigsten waren bei meinen Entscheidungen ehrlich gesagt persönliche Interessen. Das ist auch etwas, was ich jedem raten würde. Natürlich findet man in den sozialen Netzwerken schöne, schicke Häuser. Hausbaufirmen und Architekten haben super Ideen und zeigen einem, wie hübsch man später leben könnte. Da wird dann oft unterschrieben, ohne nach eigenen Interessen zu handeln. Anthrazitfarbene Fenster und Türen, matt-schwarzes Interior im Badezimmer, Stuckleisten an der Wand. Mag sein, dass das die persönlichen Geschmäcker der meisten sind. Ich lehne mich aber mal weit aus dem Fenster und schätze, dass es mehr Vielfalt geben könnte. Klar wurde ich vielleicht zuerst etwas schief angesehen, als ich blaue Fensterrahmen, eine blaue Haustüre und eine blaue Küche bestellte, aber ich habe auch zu nichts bislang mehr Komplimente bekommen.

Abseits des „Mainstreams“, Instagram-tauglichen zu bestellen, muss man sich auch trauen, aber privater als das eigene Haus wird es nicht mehr, also wenn nicht dort die eigene Persönlichkeit zeigen, wo dann?

Freunde und Familie können gute Ratgeber sein

Gerade bei Entscheidungen, bei denen wir völlig überfordert waren, wurden oft Freunde und Familie gefragt. Die kennen uns am besten und wissen demnach auch ganz gut, wie sie helfen können. Ganz wichtig bei Ratschlägen von anderen ist, sich nichts aufdrücken zu lassen. Auch wir mussten uns das ins Gedächtnis rufen: Unser Haus, unsere Entscheidungen!

Als Grundlage für die Entscheidung hilft es trotzdem oft, andere Ideen und Meinungen einzuholen.

Welche spontanen Käufe sind klug?

„Schatz, die Lampe will ich.“ Zack und gekauft. Um uns stand zwar erst der Rohbau, aber spontane Käufe, bei denen man sich in einen Gegenstand „blitzverliebt“, bereut man selten. Das ist bei Dates, Urlauben und anderen Lampen auch so. Naja, bei Dates gibt es Ausnahmen.

Wie wichtig ist das Bauchgefühl?

Manch eine Entscheidung braucht Zeit. Und nach mehreren Nächten, in denen man darüber geschlafen hat, kann man sie immer noch nicht so richtig fällen. So ging es mir mit meiner Badewanne. Vor Jahren sah ich einen Traum von einer blauen Badewanne und eigentlich war sie auch schon im digitalen Warenkorb gelandet. Dann kamen weitere Nächte und die Zweifel wuchsen: Blau? Im Bad? Ich hatte Angst es zu bereuen, so wie jeder irgendwann rosafarbene oder grüne Fliesen im Bad bereut. Also doch alles in weiß in den Warenkorb. Nochmal drüber schlafen… und wieder blau. Gespräch mit Freunden… weiß. Aber eigentlich… blau. Lieferdatum… ok weiß. Und so weiter. Das Ende vom Lied war, dass ich mir eine Frist setzte, wann die Badsachen final bestellt werden. Und dann mein Bauchgefühl entscheiden ließ. Ob es richtig war, nun doch ganz klassisch in weiß zu baden? Kann ich wahrscheinlich erst in 30 Jahren wirklich sagen. Für den Moment hat es sich richtig angefühlt.

Schließlich: Gibt es falsche Entscheidungen?