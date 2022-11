Klage gegen Jahresentgelt : BGH entscheidet heute: Sind Kontogebühren für Bausparverträge zulässig?

Der Traum vom Eigenheim: Viele Menschen sparen dafür jahrelang in Bausparverträgen ein. Doch gleichzeitig zahlen Sie dann auch jahrelang Kontogebühren. Sind diese überhaupt rechtmäßig? Darüber verhandelt aktuell der Bundesgerichtshof.

Am Dienstag verhandelt der Bundesgerichtshof über das sogenannte Jahresentgelt bei Bausparverträgen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) klagt vor dem Gericht gegen eine Klausel in der BHW Bausparkasse. Diese berechnet in der Ansparphase bei einem Bausparvertrag zwölf Euro pro Kalenderjahr.