Wohnen Belastung durch Miete leicht überdurchschnittlich

Die Mietbelastung war in Rheinland-Pfalz tendenziell in größeren Städten und für ärmere Haushalte größer. So wiesen große und mittelgroße Städte der Behörde zufolge auch in Rheinland-Pfalz teils Belastungsquoten von mehr als 30 Prozent auf, während sie in Kleinstädten oder kleinen Gemeinden teils unter 27 Prozent lag. Mieter mit einem Haushaltsnettoeinkommen von unter 1500 Euro hatten Mietbelastungsquoten von mehr als 46 Prozent zu tragen, Haushalte mit 4000 Euro und mehr lagen bei weniger als 15 Prozent.