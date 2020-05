Küchenplanung : Der schwere Weg zur passenden Küche

Mannheim Geräte, Schränke und Regale so anzuordnen, dass sie die eigenen Bedürfnisse erfüllen, ist beim Kauf nicht einfach.

Die Küchenform: Welche ist am sinnvollsten? Statt des klassischen Einzeilers eignet sich in kleinen Räumen häufig besser die L-Form. „Sie ist eine platzsparende Lösung, die trotzdem viel Stauraum bietet, etwa durch eine schwenkbare Ecklösung im Schrank“, erklärt Irle. Für die U-Form bräuchten Verbraucher schon etwas mehr Platz. mindestens zehn Quadratmeter und 2,40 Meter Breite. „Durch diese Form entsteht eine große Arbeits- und Abstellfläche“, erklärt Irle. Empfehlenswert für Familien sei auch die G-Form ab zwölf Quadratmetern Fläche, bestehend aus einer U-Küche, die dann erweitert wird um Theke oder Essplatz.

Großzügiger fällt eine Kücheneinrichtung mit Insel aus. „Sie wird erst bei einer Fläche mit mindestens 15 Quadratmetern umsetzbar“, sagt Irle. Um die Insel herum sollte ein Radius von mindestens 120 Zentimetern zu weiteren Schränken für die Laufwege vorhanden sein. „Wird zu zweit oder mit mehreren zusammen gekocht, ist eine Kochinsel am besten geeignet, weil alle Beteiligten einander zugewandt arbeiten können und sie sich am wenigsten im Wege steht“, findet Fernsehköchin Martina Meuth, die mit ihrem Mann Bernd Neuner-Duttenhofer schon viele Küchen eingerichtet hat.

Die Küchenzonen: Was wird wo platziert? Gängige Arbeitsabläufe entscheiden, wo Schränke, Geräte und Geschirr stehen. Neben der Spüle sei eine Zone zum Vorbereiten von Speisen sinnvoll, da es hier immer sauber zugeht. „Es ist die Hauptarbeitsfläche. Sie sollte mindestens 90 Zentimeter breit sein“, rät Irle. Idealerweise folge dieser Zone Herd und Backofen sowie Schränke für Töpfe und Pfannen. „Alles, was der Verbraucher beim Kochen an Gerätschaften braucht, von den Schöpfkellen über dem Herd, den Sieben über dem Spülbecken bis zum Knoblauchhobel über der Arbeitsfläche, hängt an S-Haken an verchromten Rohren, die rundum, unterhalb der Oberschränke und Regale, die Wand entlang verlaufen“, rät Meuth.