Saubere Scheiben Bei Akku-Fenstersaugern aufs Gewicht achten

Die Gummilippe des Akku-Fenstersaugers setzt man stets leicht schräg an der oberen Kante der Scheibe an und saugt das Schmutzwasser in langsamen Bewegungen von oben nach unten ab. Anschließend Schmutzwasserbehälter leeren, Rückstände mit klarem Wasser entfernen, Gummilippe und Absaugdüse des Fenstersaugers abmachen und mit Wasser reinigen. Nicht vergessen: Der Fenstersauger muss regelmäßig - je nach Anwendungshäufigkeit und gemäß der Bedienungsanleitung - entkalkt werden.