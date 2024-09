Vergleichen lohnt sich Baufinanzierung: So beeinflussen Zins und Tilgung die Kosten

Es kann auch Sinn ergeben, zugunsten einer höheren Tilgung eine höhere Monatsrate in Kauf zu nehmen. Wer den Kredit in Höhe von 400.000 Euro mit einem Zinssatz zu den anfänglichen 3,42 Prozent finanziert und mit 2,3 Prozent tilgt, muss zwar eine etwas höhere Monatsrate von 1.906,67 Euro zahlen, also genau 100 Euro mehr als in den beiden vorangegangenen Beispielen. Dafür braucht er nur 26 Jahre und 9 Monate und zahlt über die gesamte Laufzeit 210.372 Euro an Zinsen. Damit beträgt die Zinslast 22.511 Euro weniger als bei der zweiprozentigen Tilgung zu sonst gleichen Konditionen - und der Kredit ist um zweieinhalb Jahre eher zurückgezahlt. „Aber die Rate ist auch höher, die muss man sich auch leisten können“, sagt Herbst.