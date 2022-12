Nicht recycelbar : Backpapier immer in den Restmüll geben

Berlin Manche Hersteller werben damit, dass ihr Backpapier nach Nutzung im Biomüll entsorgt werden kann. Das sehen Entsorgungsunternehmen anders.

Voraussetzung fürs Recycling nicht gegeben

Das heißt konkret: Die Schadstoffe reichern sich beim Versuch der Kompostierung in Fetten und an Partikeloberflächen an und werden mit Staub und Sedimenten abgelagert - was letztlich dazu führe, dass sie in Organismen und damit in der Nahrungskette zu finden sind. Das Entsorgen übers Altpapier ist nicht möglich, da die Beschichtungen verhindern, dass man die Faser herauslösen kann - was fürs Recycling nötig wäre.