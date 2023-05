Energie Atomkraftausstieg: Rückbau von Mülheim-Kärlich lernen

29 der insgesamt 36 Hektar des AKW-Geländes seien schon industriell von anderen Firmen in Nutzung, berichtete Valerius. Zu den 200 Mitarbeitern im Rückbau kämen bald ebenso viele, die für die neuen Unternehmen arbeiteten. In Hochzeiten des Atomkraftwerks arbeiteten rund 400 Beschäftigte des Betreibers plus 200 Arbeitnehmer anderer Firmen auf dem Gelände.