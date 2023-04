Historischer Tag Atomausstieg in Deutschland - Letzte Meiler gehen vom Netz

Mit Festen haben Kernkraftgegner am Samstag das Ende der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland eingeläutet. In Berlin kamen Umweltschützer am Brandenburger Tor zusammen, um die bis Mitternacht geplante Abschaltung der Meiler zu feiern. Dort versammelten sich aber auch Befürworter der Atomkraft.