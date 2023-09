Gastbeitrag Thomas Kreten Die Ampel-Koalition muss das Wohnen in den eigenen vier Wänden retten

Es gibt eine gute Saar-Nachricht vom Wohnungsmarkt: Die Eigentumsquote im Saarland liegt bei 61,2 Prozent – ein Spitzenwert. In keinem anderen Bundesland wohnen so viele Menschen in den eigenen vier Wänden – in Ein- und Zweifamilienhäusern, in Eigentumswohnungen und Reihenhäusern: Es gibt 300 730 Haushalte mit Wohneigentum im Saarland.