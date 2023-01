Alternatives Bauen : Auf dem Vormarsch: das Strohballenhaus

Bonn Als umweltfreundliche Alternative zu synthetischen Dämmstoffen ist Stroh seit vielen Jahren bekannt. Doch auch komplette Häuser können damit gebaut werden. Diese haben eine exzellente Ökobilanz.

Jedes Jahr fallen in Deutschland über 40 Millionen Tonnen Getreidestroh an. Laut dem Fachverband Strohballenbau Deutschland könnten davon rund zehn Millionen Tonnen energetisch oder stofflich als Nebenprodukt der Landwirtschaft verwendet werden. Bauen mit Stroh ist daher besonders ressourcen- und energieeffizient. Die Herstellung und Verarbeitung des Materials verbraucht kaum Primärenergien, ist regional verfügbar und kann mit geringem Aufwand weiterverarbeitet werden.

Bauen - Aber klimafreundlich !

So geht bauen mit Stroh

Das erste Strohballenhaus in Deutschland wurde in der Eifel gebaut, als Teil des Unesco-Geoparks in der Vulkaneifel. 1,25 Meter breite Strohquader tragen das komplette Dach. Das Gebäude verfügt über eine optimale Wärme-Isolierung, die in Kombination mit den dreifach-verglasten Fenstern so hoch ist, dass keine Heizung gebraucht wird. „Beispiele wie dieses belegen die ausgezeichneten Energiekennzahlen von Strohballenhäusern und deren Nachhaltigkeit“, sagt Mau. Das Haus in der Eifel wurde wegen seiner Umweltfreundlichkeit und Wohnqualität von der Europäischen Union gefördert.