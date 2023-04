Energiewende AKW-Abschaltung steht fest - zum Unmut der FDP

Der bevorstehende Atomausstieg sorgt erneut für Unmut in der Ampel-Koalition. FDP-Chef Christian Lindner zeigte sich enttäuscht darüber, dass seine Koalitionspartner am vollständigen Rückbau der letzten drei deutschen Atomkraftwerke festhalten wollen. „Es ist bedauerlich, dass es keine Mehrheit gibt dafür, die deutschen Kernkraftwerke mindestens in der Reserve zu halten“, sagte der Finanzminister am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds in Washington.