Online-Betrüger : Dreiste Abzocke mit Holzpellets und Brennholz – so schützen Sie sich vor Fake-Shops

Dreiste Abzocke mit Holzpellets und Brennholz – so schützen Sie sich vor Fake-Shops

Angesichts steigender Energiepreise suchen viele Verbraucher nach günstigen Heiz-Alternativen, wie etwa mit Holz. Das machen sich Online-Betrüger zunutze. Wie Sie sich vor Abzocke schützen:

Die Energiekrise treibt die Preise für Heizöl , Gas und Strom in extreme Höhen. Viele Immobilien-Besitzer, die über einen Kaminofen verfügen, greifen daher vermehrt zum Rohstoff Holz, um ihr Haus zu beheizen. Die Folge: Nach Angaben des Statistischen Bundesamts waren Brennholz und Holzpellets im August durchschnittlich knapp 86 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Im Saarland wurden Mitte Oktober für 30 Kubikmeter Hackschnitzel Mischholz 900 Euro veranschlagt.

Online-Betrüger erscheinen zunächst wie seriöse Holzpellets- und Brennholz-Händler

Kriminelle im Internet werben damit, dass man die Ware im EU-Ausland viel günstiger als in Deutschland bekommt. Oder dass, trotz leergefegter Bestände im Inland, doch noch Brennmaterial im Ausland verfügbar sei. Bezahlt wird meist per Vorauskasse – die Ware erhalten Sie jedoch nie.

So überprüfen Sie die Vertrauenswürdigkeit einer Internetseite für Holzpellets

Nutzen Sie sichere Zahlungsmittel

Bietet der Verkäufer nur Zahlung per Überweisung an? Überprüfen Sie in diesem Fall mit Hilfe des kostenlosen IBAN-Rechners, ob das Bankkonto mit dem Namen und dem Land des angeblichen Verkäufers übereinstimmt. Weitere Tipps vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland für sicheres Zahlen: