Geld sparen 5 Tipps, wie Sie Ihr Zuhause energieeffizient beleuchten

Frankfurt am Main · Am liebsten würde man bei den hohen Strompreisen die Lampen auslassen. Doch das ist nicht immer drin. So können Sie bei der Beleuchtung bares Geld zu sparen.

12.04.2023, 13:33 Uhr

Nicht immer reicht das Tageslicht: Lampen mit LED, Dimmer oder Präsenzsensor helfen beim Sparen. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Die Strompreise sind hoch, doch im Dunkeln sitzen ist auch keine Lösung. Das Internetportal licht.de gibt fünf Tipps, mit denen jeder kinderleicht Strom sparen kann - und trotzdem einen hellen Haushalt hat. 1. Weg mit Glühlampen, her mit LED Wenn Sie nur eine Glüh- oder Halogenlampe durch eine LED-Lampe ersetzen, sparen Sie laut Rechnungen von licht.de 50 Euro pro Jahr. Auch andere klassische Leuchtmittel sind längst keine Alternative mehr zur LED-Lampe. 2. Licht ausmachen, wenn man den Raum verlässt Mag banal klingen, ist aber trotzdem wichtig: das Licht nicht erst ausmachen, wenn man die Wohnung verlässt, sondern schon, wenn man aus dem Raum geht. 3. Vergesslich? Dann helfen Sensoren Präsenzsensoren schalten das Licht automatisch an und aus, wenn man einen Raum betritt und wieder verlässt. Vor allem für Räume, in denen man sich nur kurz aufhält, sind sie gut geeignet. licht.de 4. Tageslicht als kostenlose Lampe Tageslicht ist nicht nur kostenlos, sondern tut auch gut, da der Mensch auf diese natürliche Form des Lichts eingestellt ist. Schalten Sie Lampen nur dann an, wenn das Tageslicht nicht genügt. 5. Dimmen, was das Zeug hält Dimmer sorgen nicht nur für eine gemütliche Atmosphäre, sondern ermöglichen auch einen verringerten Stromfluss. Weiteres Plus: Da die Lichtquelle nicht immer voll beansprucht wird, verlängert sich ihre Lebenszeit. © dpa-infocom, dpa:230412-99-288242/2

(dpa)