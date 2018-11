Leuchtturmprojekte der vergangenen 25 Jahre: Zahlreiche Lebens- und Arbeits(t)räume verwirklicht

Angefangen hat alles 1994 mit einem Vier-Familienwohnhaus. Dieses Erfolgsmodell wird in weiterentwickelter Form bis heute realisiert und steht für eine zeitgemäße Architektur mit flexiblen Grundrissen. In den Folgejahren wurden weit mehr als 1200 Wohnungen und Einfamilienhäuser, etwa 400 Pflegeappartements und betreute Wohnungen, viele tausend Quadratmeter Gewerbeflächen, nahezu 600 Hotelzimmer, einige Gastronomiebetriebe und zahlreiche weitere Spezialimmobilien wie Kindergarten oder Schule gebaut. Von der Projektierung über die Planung bis zur Realisierung, den Besitz und Betrieb der Immobilien deckt die IFA-Unternehmensgruppe alle Aufgabenfelder ab. So sind im Laufe der vergangenen 25 Jahre Lebens- und Arbeitsräume für viele tausend Menschen entstanden.

Zu der langen Liste der Referenzobjekte gehören:

· Petrisbergquartier, Trier

· Denkmalgeschütze Wohn- und Gewerbeanlagen Kutzbachstraße und Petrusstraße, Trier

· Wohn- und Gewerbeanlage „Kapuziner Karree“, Trier

· Best Western Hotel, Trier

· Wohnanlage Olewiger Straße, Trier

· Hochwälder Wohlfühlhotel, Losheim am See

· Hochwälder Brauhaus, Losheim am See

· Galerie am Bahnhof, Losheim am See

· Fachmarktzentrum, Losheim am See

· Seniorenresidenz, Neunkirchen/Saar

· Holiday Inn Express Hotel, Neunkirchen/Saar

· Bliesquartier, Neunkirchen/Saar

· Hotel- und Gastronomiebetrieb „Villa Keller“, Saarburg

· Seniorenresidenz, Saarburg.IFA/om