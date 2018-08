später lesen Auch für Menschen gefährlich West-Nil-Infektion bei Vogel in Deutschland nachgewiesen FOTO: Andreas Lander FOTO: Andreas Lander Teilen

Erstmals ist in Deutschland das auch für Menschen gefährliche West-Nil-Virus (WNV) bei einem Vogel gefunden worden. Der Erreger des West-Nil-Fiebers wurde bei einem Bartkauz in Halle (Saale) nachgewiesen, wie das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auf der Insel Riems am Mittwoch mitteilte. dpa