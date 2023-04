Saarbrücker Soziologe löst Feminismus-Debatte aus Ein Saarbrücker Professor entzaubert die Gleichstellungs-Politik

SCHRÖDER: Ich bin vertraut mit Zufriedenheitsforschung, Und ich halte es als Soziologe für sinnvoll, sich gesellschaftliche Diskurse anzuschauen und herauszufinden, ob die statistische Datenlage dazu passt. Außerdem hatte ich an meiner vorherigen Uni in Marburg ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Forschungsprojekt, in dem ich die Chancen für Wissenschaftler in der Soziologie, Psychologie und Politikwissenschaft berechnete. Es kam heraus, dass es in der Soziologie für Frauen eine um 40 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit gibt, eine Professorenstelle zu bekommen. Das war mit ein Auslöser, das Thema anzugehen.