Taskforce könnte helfen Forschung vs. Tierwohl: Sind Forscher bei Tierversuchen juristisch im Niemandsland?

Tierschutz genießt in Deutschland seit 20 Jahren Verfassungsrang. Das Bundeslandwirtschaftsministerium will diesen Schutz nun in einem neuen Tierschutzgesetz juristisch schärfer formulieren – das Bundeskabinett hat dem Entwurf Ende Mai zugestimmt. Doch weil das Thema sowohl hochkomplex als auch hochemotional ist, begann der Streit ums neue Gesetz schon mit dem Referentenentwurf zu Jahresanfang. Tierschützern ging er nicht weit genug, der Bundesverband praktizierender Tierärzte beklagte „unklare bzw. widersprüchliche Regelungsvorschläge“ und Wissenschaftsorganisationen sahen die medizinische Forschung gefährdet.