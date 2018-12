später lesen Zucht wird aufgebaut Europäische Auster soll in die Nordsee zurückkehren FOTO: Caroline Blumberg FOTO: Caroline Blumberg Teilen

Twittern







Für die Europäische Auster soll es ein Comeback in der Nordsee geben. Dafür wird auf der Insel Helgoland seit 2017 eine Austernzucht aufgebaut. In den kommenden Jahren sollen die ersten Tiere in Offshore-Windparks der deutschen Nordsee angesiedelt werden, sagte Muschelexperte Rainer Borcherding. dpa