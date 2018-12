später lesen „Dunkle Seite des Mondes“ China bereitet Landung von Mondsonde „Chang'e 4“ vor FOTO: Jiang Hongjing FOTO: Jiang Hongjing Teilen

Die chinesische Sonde „Chang'e 4“ soll in wenigen Tagen auf der erdabgewandten Seite des Mondes aufsetzen. Wie der chinesische Staatssender CGTN berichtet, ist das nach der chinesischen Mondgöttin benannte Raumschiff am Sonntag in einen entsprechenden Orbit um den Mond gebracht worden. dpa