Nach Start-Abbruch in Cape Canaveral : Zweiter Anlauf – Jetzt soll Saar-Forschungsprojekt zur Raumstation ISS (mit Live-Stream)

Kurz vor Abbruch des Countdowns in Cape Canaveral zum Start der Trägerrakete Falcon 9, die auch ein Forschungsprojekt aus dem Saarland für die ISS an Bord hat. Foto: Matthias Zimmermann/hgn/Screenshot: Matthias Zimmermann/hgn

Cape Canaveral Nur wenige Minuten vor dem Start ist der Countdown für die Trägerrakete Falcon 9 zur internationalen Raumstation ISS am Samstag gestoppt worden. Jetzt steht der neue Anlauf an.

Um 9.37 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit sollten am Samstag (28. August) mit der Falcon-9-Rakete Hunderte von Proben der Saar-Uni ins All fliegen. Ihr Ziel: die internationale Raumstation ISS. Dort wollen Wissenschaftler Materialoberflächen erforschen.

Bakterien können nicht nur per Versorgungslieferungen, sondern vor allem durch den Mensch selbst ins All und an Bord von Raumstationen kommen. Während die meisten harmlos sind, gibt es auch gefährliche, deren Mutationsrate durch die energiereiche Strahlung im All noch weiter steigt. Das Immunsystem der Astronauten wird dagegen bei längeren Aufenthalten im All schwächer.