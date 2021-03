Projekt Evarest : Datenaustausch für den Klimaschutz

Wolfgang Maaß mit einem „Datenpaket“: Ein Forschungskonsortium um Maaß will mit der Plattform Evarest den Austausch von Produktions-Daten ermöglichen. Foto: Oliver Dietze/UDS/Oliver Dietze

Saarbrücken Die digitale Plattform Evarest soll Herstellern von Lebensmitteln den Datenaustausch ermöglichen. Und beim Klimaschutz helfen.

Ein vom Wirtschaftsinformatiker Wolfgang Maaß an der Saar-Uni und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz geleitetes Forschungskonsortium hat eine digitale Plattform entwickelt, die in der Lebensmittelproduktion anfallende Daten in Zusammenhang setzt und auswertet. Auf der Plattform namens Evarest soll zudem mit anonymisierten Produktions-Daten gehandelt werden können.