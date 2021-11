Forschungsarbeit an der Saar-Uni : Wie eine künstliche Nase Corona riechen könnte

Homburg Oft verläuft eine Corona-Infektion symptomlos, weitere Ansteckungen lassen sich nur schwer vermeiden. Eine Forschungsarbeit an der Universität des Saarlandes will hierfür eine Lösung finden – mittels einer künstlichen Nase.

Hier setzt die Forschungsarbeit von Sybelle Goedicke-Fritz aus dem Team von Saar-Uni-Professor Michael Zemlin an. Sie arbeitet an einem Verfahren, das Corona-Infektionen innerhalb von nur einer Minute am Geruch erkennen soll. Sie will einer sogenannten elek­tronischen Nase – einem Gerät, das mit sensiblen Geruchs-Sensoren ausgestattet ist – beibringen, das Coronavirus zu identifizieren.