Matthias Maurer betreut saarländisches Forschungsprojekt : Saarbrücker Forschungsproben fliegen am Samstag zur ISS: So könnten sie die Raumfahrt verändern

Am Samstag wird SpaceX in Cape Canaveral mit der Falcon 9-Rakete zur Internationalen Raumstation ISS starten. Mit an Bord der Dragon-Raumkapsel: Hunderte Proben eines Projektes der Saar-Uni, das große Auswirkungen auf die Raumfahrt der Zukunft haben könnte.

Wenn am Samstag, dem 28. August, SpaceX in Cape Canaveral mit der Falcon 9-Rakete Richtung All und Internationale Raumstation startet, dann ist das Saarland mit an Bord. Hunderte Proben des Saarbrücker Materialforschers Frank Mücklich und seines Teams werden mit zur ISS fliegen. Die Forscher entwickeln neuartige, mit Laserinterferenz strukturierte Oberflächen, die verhindern, dass sich auf ihnen Krankheitskeime ansiedeln und vermehren.

Bakterien können nicht nur per Versorgungslieferungen sondern vor allem durch den Mensch selbst ins All und an Bord von Raumstationen kommen. Während die meisten harmlos sind, gibt es auch gefährliche, deren Mutationsrate durch die energiereiche Strahlung im All noch weiter steigt. Das Immunsystem der Astronauten wird dagegen bei längeren Aufenthalten im All schwächer.

Um diese Problematik zu bekämpfen, entwickelt das Team um Frank Mücklich verschiedene, komplett neuartige Oberflächen, die verhindern sollen, dass sich bakterielle Biofilme bilden. „Ziel ist, dass sich bei Weltraummissionen innerhalb der Raumstation keine Keime ausbreiten, die etwa durch die erhöhte Strahlenbelastung im isolierten Umfeld auch stärker mutieren könnten. Dies ist wichtig vor allem auch mit Blick auf die Zukunft, wenn Astronautinnen und Astronauten noch viel länger als bisher im Weltraum bleiben sollen, wie bei einem bemannten Flug zum Mars“, erklärt der Professor für Funktionswerkstoffe der Universität des Saarlandes das Projekt. Mikroorganismen könnten nicht nur für den Mensch, sondern auch für die technischen System an Bord gefährlich werden.

Bereits 2019 hatte Mücklichs Team gemeinsam mit der US-Weltraumbehörde NASA und dem MIT in Boston mehrere Probenserien laserstrukturierter Materialoberflächen zur ISS geschickt. Am Samstag treten jetzt zahlreiche weitere Proben ihren Weg an - diesmal in Kooperation mit der europäischen Weltraumagentur ESA und dem Team von Professor Ralf Möller vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR. „So wollen wir herausfinden, ob und wie Keime sich darauf in der Schwerelosigkeit ansiedeln und wie eine nanometergenaue Laserstrukturierung in Kombination mit antimikrobiellen Eigenschaften verhindern kann, dass sich Bakterienstämme ausbreiten“, erklärt Mücklich das Ziel des Projekts.

Betreut wird das Projekt auf der ISS von einem weiteren Saarländer: dem ESA-Astronaut Mathias Maurer. Maurer hat an der Saar-Uni Materialwissenschaft studiert und bei Frank Mücklich seine Diplomarbeit geschrieben. Auf der ISS wird er Experimente mit den 230 Probenträgern ausführen und diese mit unterschiedlichen Bakterienstämmen besiedeln. Im Rahmen seiner Ende Oktober startenden Weltraum-Mission wird Maurer auch weitere Forschungsprojekte von Professor Mücklich betreuen.