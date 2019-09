Kinder-Uni : Gemeinsam dem Klimawandel auf der Spur

Saarbrücken Das kommende Wintersemester der Kinder-Uni steht ganz im Zeichen des Klimawandels. Es gibt dazu gleich vier Vorlesungen.

Seit 15 Jahren laden die Saarbrücker Zeitung und die Universität des Saarlands zur Kinder-Uni ein. Professoren der Saar-Universität erklären hier komplizierte Forschungsthemen kinderleicht. Dafür ist der größte Hörsaal, der Audimax, auf dem Campus in Saarbrücken reserviert. Rund 15000 Kinder haben hier in den vergangenen Jahren gesessen. In diesem Jahr steht ein besonders wichtiges Thema auf dem Programm. Ihm sind diesmal alle Vorlesungen gewidmet.

In vier Vorlesungen wollen die Dozenten mit euch spannende Themen zum Klimawandel erforschen. Im Audimax, dem größten Hörsaal auf dem Saarbrücker Campus der Universität, könnt ihr mit ihnen gemeinsam die einzelnen Forschungsfelder erkunden und ihnen Löcher in den Bauch fragen.

Im Wintersemester sind das die folgenden Terminen: 6. November, 4. Dezember, 8. Januar und 29. Januar. Am 6. November erklärt euch der Chemiker David Scheschkewitz wie Solarzellen aufgebaut sind und wie diese funktionieren. Am 4. Dezember geht der Chemiker Gerhard Wenz mit euch der Frage nach, warum unsere Erde immer heißer wird. Am 8. Januar diskutiert die Philosophin Susanne Mantel mit euch darüber, warum der Klimawandel ungerecht ist und für wen. Am 29. Januar beschäftigt sich die Neurobiologin Susanne Meuser mit der Frage, wie sich die Klimaerwärmung auf Insekten auswirkt.

Wer in diesem Wintersemester an der Kinder-Uni teilnehmen möchte, kann sich bis zum 9. Oktober anmelden. Wie das geht, könnt ihr in der Infobox rechts unten in diesem Text nachlesen.

Los geht es am 6. November um 16.15 Uhr mit der Frage, wie Solarzellen funktionieren. Der Chemiker David Scheschkewitz wird zunächst die einzelnen Bestandteile sowie den Aufbau der bekannten silber-bläulichen Platten, die es auf immer mehr Dächern und auch Feldern zu sehen gibt, erklären. Strom aus Solarzellen zählt zu den erneuerbaren Energien, also zu den Energiequellen, die aus Sicht der Menschen so gut wie unerschöpflich sind. Wie genau die Stromgewinnung auf dem Hausdach gelingt, erzählt euch Professor Scheschkewitz in seiner Vorlesung.

Am 4. Dezember erklärt euch Gerhard Wenz, warum unsere Erde immer heißer wird. Der Chemiker wirft mit euch einen Blick auf den Klimawandel und erklärt die ablaufenden Prozesse aus Sicht der Naturwissenschaft. Hier werdet ihr Antwort auf Fragen wie „Was ist der Treibhauseffekt?“, „Was ist CO 2 ?“, aber auch „Was können wir dagegen unternehmen?“ erhalten. Dafür hat er auch schon ein paar Experimente vorbereitet, die er mit seinen jungen Studenten durchführen möchte.

Im neuen Jahr startet die Kinder-Uni dann in die zweite Hälfte des Semesters. Am 8. Januar beschäftigt sich die Philosophin Susanne Mantel mit der Frage, warum der Klimawandel ungerecht ist. Während ihrer Vorlesung wird sie auch darauf eingehen, für wen er ungerecht ist. Dabei geht es zum Beispiel um die Frage, ob weltweit auch diejenigen, die den meisten Schaden anrichten, auch den Großteil der Auswirkungen zu tragen haben werden. Auch die soziale Gerechtigkeit spielt eine Rolle: Wird der Klimawandel in Deutschland alle gleich treffen? Und wie steht es um die Generationengerechtigkeit. Werden diejenigen, in deren Lebensspanne das meiste CO 2 produziert und freigesetzt wurde auch die Folgen zu tragen haben?

