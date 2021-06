Gesundheit : Körperliche Trägheit vermüllt die Zellen

Wien Antioxidantien können Schäden durch andauernden Bewegungsmangel nicht ausgleichen.

(ml) Unser Körper bildet bei sportlicher Aktivität Antioxidantien, um freie Radikale in Schach zu halten. Bei körperlicher Trägheit wird dieser Schutz nicht aktiv. Wissenschaftler der Universität Wien haben herausgefunden, dass eine erhöhte Kalorienaufnahme die Produktion von freien Radikalen erhöht, doch die zelluläre Anti-Stress-Maschine kommt nicht in Gang. In den Zellen häufen sich durch Radikale geschädigte Moleküle. Man spricht von der Vermüllungskrankheit.