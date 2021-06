Forschung : Freie Radikale helfen dem Gehirn auf die Sprünge

Dresden (ml) Offenbar braucht sogar unser Gehirn freie Radikale. Forscher des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen berichten jetzt: „Freie Radikale gelten gemeinhin als schädlich für den Organismus.

Neue Gehirnzellen gehen aus ruhenden Stammzellen hervor. Das Forscherteam hat an Mäusen nachgewiesen, dass neurale Stammzellen im Vergleich zu ausgewachsenen Nervenzellen in einem hohen Maß freie Radikale enthalten. „Das gilt insbesondere dann, wenn die Stammzellen im Ruhezustand sind, sich also nicht teilen und nicht gerade zu Nervenzellen fortentwickeln“, sagt Kempermann. Ein weiterer Anstieg der Menge der Radikale versetzt die Stammzellen in Teilungsbereitschaft. „Die Sauerstoffverbindungen wirken wie ein Schalter, der die Neurogenese in Gang setzt.“ Dass ausgerechnet die Stammzellen des Gehirns so extrem hohe Werte an Radikalen nicht nur tolerieren, sondern auch für ihre Funktion nutzen, ist neu und überraschend.