Bis Ostern : Fastenzeit im Saarland – So gelingt Ihnen der Verzicht auf Alkohol

Fastenzeit im Saarland – So gelingt Ihnen der Verzicht auf Alkohol

Eine Person hält ein Champagnerglas in den Händen (Symbolbild): In der Fastenzeit verzichten einige Menschen auf Alkohol. Foto: dpa/Jens Kalaene

Service Am Aschermittwoch beginnt für Christen die Fastenzeit. Auch Menschen, die nicht religiös sind, nutzen diese Zeit gerne zum Verzicht – oft auf Alkohol. Das ist nicht immer einfach durchzuhalten. Wie es Ihnen trotzdem gelingt.

Für eine Alkohol-Pause gibt es gute Grüne – und die Fastenzeit ist laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ein willkommener Anlass dafür. Wer regelmäßig zu alkoholischen Drinks greift, läuft nicht nur Gefahr, in eine Abhängigkeit zur geraten. „Alkohol ist ein Zellgift und kann alle Organe schädigen“, so Prof. Martin Dietrich, Kommissarischer Direktor der BZgA. Durch regelmäßigen Alkoholkonsum steigt das Risiko etwa für Leber- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Alkohol erhöht das Krebsrisiko

Drogenbeauftragter will Bier und Wein erst ab 18 Jahren erlauben

„Begleitetes Trinken - das geht so gar nicht“

„Begleitetes Trinken - das geht so gar nicht“ : Drogenbeauftragter will Bier und Wein erst ab 18 Jahren erlauben

Ebenso kann Alkohol die Entstehung von Krebs begünstigen. Laut dem Deutschen Krebsforschungszentrum gelten etwa acht von 100 Brustkrebserkrankungen als alkoholbedingt. Schon ein alkoholisches Getränk am Tag erhöhe das Risiko, im Laufe des Lebens an Krebs zu erkranken, so die Fachleute.