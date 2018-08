Erlebnispark Saarburg sorgt für kurzweiligen Aufenthalt

Die historische Burganlage erstreckt sich auf einem Bergrücken bis hin zum Wasserfall und ist am Tag wie auch am Abend bei romantischer Beleuchtung ein Erlebnis. Von hier aus genießt man einen herrlichen Panoramablick über das schöne Saartal.

Die Burg auf dem Schlossberg ist das Wahrzeichen der Stadt und neben der Saar der zweite

Namensgeber. Sie zählt zu den ältesten Höhenburgen im Westen Deutschlands. Vermutlich im zehnten Jahrhundert erbaut, wurde sie 964 erstmals urkundlich erwähnt. Von der mittelalterlichen Burg-

anlage mit ihrer Fläche von 137 mal 50 Metern existieren heute noch Reste der Umfassungsmauern, sowie ein romanischer Wohnturm, ursprünglich ein dreigeschossiges Festes Haus, in dem später ein runder Bergfried eingebaut wurde.

Im Zentrum der Stadt liegt stets ein ungewöhnliches Rauschen in der Luft, und je näher man der „ guten Stube“, dem Buttermarkt kommt, lüftet sich das Geheimnis. Der umgeleitete Leukbach fließt quer über den Markt und stürzt mitten in der Stadt rund 20 Meter in die Tiefe.

Bei einer Fahrt mit der Bimmelbahn kann man sich ganz bequem einen guten Gesamtüberblick über die Romantikstadt verschaffen - ein Spaß für jedes Alter.

Und auch die beiden Erlebnisschwimmbäder, ein Freibad und ein Hallen-Freizeitbad, bieten Groß und Klein jede Menge Spaß - bei gutem wie bei schlechtem Wetter.

Eine Erlebnisfahrt mit der Seilbahn zum Aussichtsplateau belohnt mit einem beeindruckenden Blick über Saarburg und die Region.

Direkt an der Bergstation bietet die Sommerrodelbahn reichlich Spaß für Kinder,

Jugendliche und Junggebliebene.

Die Flugvorführungen im Greifvogelpark im schön gelegenen Mannebacher Tal sind ein unvergessenes Erlebnis.

Bei einer Schifffahrt auf der Saar kann man die Stadt und den Fluss mal aus einer anderen Perspektive erleben.

Abfahrt an der Schiffsanlegestelle in der Altstadt.

Im Amüseum, und mittelbar am Wasserfall gelegen, vermitteln die Handwerksausstellungen einen Eindruck aus längst vergangenen Zeiten.

Hier sind außerdem Kunst und Kultur zu Hause.

So einmalig wie der Wasserfall ist auch die von ihm gespeiste Mühle mit dem angeschlossenen Museum.

Im Museum der Glockengießerei spürt man noch den Geist der traditionsreichen Glockengießerzunft - ein Einblick in ein ganz besonderes Handwerk. Eingebunden in die historische Silhouette der Stadt sind auch die beiden Kirchen, katholisch und evangelisch. eine Besichtigung wert.⇥PR/om



Weitere Infos bei Tourist-

Information Saarburg:

Telefon (06581) 19433, oder

www.saar-obermosel.de

FOTO: Oliver Morguet