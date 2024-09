Serie LEBEN MIT HANDICAP „Ich wurde noch nie dumm angemacht“

Der Junge lernte schreiben, spielte Fußball und trat in die Pedale seines Bonanza-Rads. Wenn er hinfiel, konnte er sich nicht mit den Händen abstützen. Größere Blessuren waren aber selten: „Ich hatte noch nie einen Knochenbruch.“ Nach dem Abitur schrieb er sich an der Saarbrücker Uni für Betriebswirtschaft ein. Auf dem Campus fühlte er sich wohl, allerdings traf man den Erstsemester dort häufiger in der Studentenkneipe als im Hörsaal. „Es war zu wenig Druck“, stellt Schuler rückblickend fest. Deshalb sattelte er um: Ein Studium an der Fachhochschule für Finanzen in Edenkoben schloss er als Diplom-Finanzwirt ab.