Corona und die Folgen : Die dunklen Seiten des Homeoffice

Wer in Coronazeiten über Monate hinweg zu Hause an einem unzureichend ausgestatteten Arbeitsplatz sitzt, läuft Gefahr, dass Fehlhaltungen zu Schmerzen in Händen und Armen führen Eine Folge dieser einseitigen Belastungen kann ein sogenannter Mausarm sein, warnen Orthopäden. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Köln Zunächst hochgelobt werden jetzt auch die Probleme des neuen Arbeitsmodells der Corona-Ära deutlich.

(byl) Für ein Viertel der Arbeitnehmer in Deutschland ist der Arbeitsweg in der Coronakrise auf wenige Meter geschrumpft. Ihr Arbeitsplatz liegt in den eigenen vier Wänden und Homeoffice liegt im Trend berichtet die Hans-Böckler-Stiftung. 24 Prozent der Erwerbstätigen arbeiteten derzeit vorwiegend oder ausschließlich von zu Hause aus. Das sei erfreulich und zur Covid-Prävention auch dringend notwendig, erklärt die gewerkschaftsnahe Stiftung.

Das zu Beginn der Corona-Pandemie hochgelobte Arbeitsmodell offenbare jedoch auch seine Schattenseiten, erklären Wissenschaftler der Rheinischen Fachhochschule Köln. In einer Umfrage unter Führungskräften kommen die Kölner Professoren Remo Laschet und Volker von Courbière und die Wirtschaftsmediatorin Bettina Janssen in einem Satz zusammengefasst zum Ergebnis: „Die Stimmung kippt.“ Die Menschen seien jetzt zwar technisch gut vernetzt, aber in ihren Ein-Personen-Büros menschlich isoliert. „Manch einem, der im Home-Office arbeitet, fällt inzwischen die Decke auf den Kopf“, erklärt Bettina Janssen. Die Gefahr der Vereinzelung sei groß, Frustration und Ärger beeinträchtigten Stimmung, Konzentration und Motivation. Nicht nur Kommunikationsprobleme führten zu Konflikten. Auch unzureichende technische Ausstattung, schlechte Internetverbindungen, familiäre Probleme durch zu kleine Wohnungen und die Erkenntnis, dass ein Arbeitsplatz in der Küche oder am Esstisch keine Langzeitlösung sein könne, ließen die Stimmung sinken.