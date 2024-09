Leben als Contergan-Geschädigter Patrik Schuler aus Nalbach: „Die Blicke stören mich nicht“

Im Landesamt für Zentrale Dienste sorgt Patrik Schuler dafür, dass die Steuer-Software der Finanzämter reibungslos funktioniert. Im nächsten Jahr geht der 63-Jährige in Pension. Dem Ruhestand sieht er mit gemischten Gefühlen entgegen: Seine Kollegen wird er vermissen, andererseits freut er sich auf die zusätzliche Freizeit. Der schmucke Kleinbus, der vor dem Haus im Nalbacher Ortsteil Bilsdorf steht, wird dafür sorgen, dass bei ihm und seiner Ehefrau Anja keine Langeweile aufkommt. Der nagelneue Multivan – ein Nachfolgemodell des legendären VW Bulli – verwandelt sich im Handumdrehen in ein Reisemobil. „Wir sind absolute Anfänger“, verraten die Eheleute. Bei der ersten Übernachtung an der Mosel mussten sie kürzlich Lehrgeld zahlen. „Wir haben schnell gemerkt, dass einiges fehlt“, erzählt das Paar schmunzelnd. Die Schere und die Kaffeelöffel wurden vergessen, ein Ladekabel war zu kurz.