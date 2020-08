Den richtigen Coach finden : Weiterbildung muss gut geplant werden

Wer mit einem Coach arbeiten möchte, sollte sich am besten in einem unverbindlichen Vorgespräch von dessen Kompetenzen überzeugen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Köln Das Angebot an Lehrgängen ist groß. Es gibt aber Kriterien, die verraten, wann ein Kurs seriös ist und wann nicht.

Zu Anfang muss also Klarheit geschaffen werden: „Wie sieht meine derzeitige Lage aus? Wie flexibel bin ich? Was möchte ich und was brauche ich in meiner Situation?“ Mit den eigenen Qualitätskriterien lasse sich die Suche dann besser bewältigen. Die Erfahrungen anderer auf Meinungsportalen könnten sehr subjektiv sein, mahnt Astuni.