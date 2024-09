Dem Motivationsloch entkommen Wie zähe Bewerbungsprozesse nicht zur Frustfalle werden

„Motivation hat immer etwas damit zu tun, dass man nur in diesem und keinem anderen Unternehmen arbeiten möchte“, sagt Rottwinkel-Kröber. Wer es im Auswahlprozess weit geschafft hat, in einer der letzten Runden aber ausgesiebt wird, fällt häufig in ein Loch - weil man sich so darauf konzentriert hat, nur diesen einen Job haben zu wollen, der angeblich glücklich machen sollte.