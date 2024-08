Job-Protokoll Wie arbeitet eigentlich ein Suchtberater?

Was die Finanzierung angeht, stehen wir ebenfalls vor Herausforderungen. Suchtberatungsstellen sind keine festgeschriebenen Leistungen in einem Sozialgesetzbuch. So müssen die Wohlfahrtsverbände immer wieder die Politik überzeugen, dass das Angebot weitergeführt wird. Leider werden suchtkranke Menschen noch immer stigmatisiert. Es wird behauptet, sie seien eigentlich selbst schuld an ihrer Lage. Der Kampf gegen diese Stigmatisierung gehört mit zu meinem Beruf.