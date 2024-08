Nach langer Krankheit Wer zahlt während der Wiedereingliederung?

In der Regel erstellt ein Arzt oder eine Ärztin dazu einen Wiedereingliederungsplan - mit dem Ziel, die betroffenen Mitarbeitenden schrittweise wieder in das Erwerbsleben zu integrieren. Begonnen wird in der Regel mit einer täglichen Arbeitszeit von zwei Stunden, die nach und nach gesteigert wird. Die Wiedereingliederungszeit soll sechs Monate nicht überschreiten.