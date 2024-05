Kahlschlag im Kalender? Was wir gegen Sinnlos-Meetings tun können

Wer den ganzen Tag in Meetings feststeckt, die einen von der eigentlichen Arbeit abhalten, verspürt auf lange Sicht vor allem eines: Frust. In vielen Unternehmen wird in Sachen Meetings dennoch an schlechten Routinen festgehalten. Einfach, weil „wir das doch schon immer so gemacht haben“. Wie kommen Teams aus dieser Falle wieder raus?