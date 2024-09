Job-Protokoll Was macht eigentlich eine Notfallsanitäterin?

Ich habe eine dreijährige duale Ausbildung zur Notfallsanitäterin durchlaufen, die teils an der Berufsfachschule und teils im Krankenhaus stattfand. Im Krankenhaus war ich in verschiedenen Abteilungen tätig - unter anderem in der interdisziplinären Notaufnahme, in der Intensivmedizin, im Anästhesie- und OP-Bereich sowie in der psychiatrischen Fachabteilung. So habe ich Einblicke auf vielerlei Gebieten gewinnen können.