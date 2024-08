Der Nebenwirkung auf der Spur Was machen eigentlich Toxikologen?

Ursprünglich habe ich Biochemie studiert und wollte in die Grundlagenforschung und die Medikamentenentwicklung. Das habe ich dann auch viele Jahre gemacht. Zuerst war ich an diversen Universitäten in der Forschung tätig, danach bin ich in ein kleines Biotech-Unternehmen gewechselt und habe die Frühphasenentwicklung von Medikamenten begleitet. Dabei hatte ich immer schon viele Berührungspunkte mit toxikologischen Studien. Die Toxikologie befasst sich mit den unerwünschten Nebeneffekten von verschiedenen Substanzen.