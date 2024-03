Urlaub, Feierabend und Co. Wann muss ich in meiner Freizeit erreichbar sein?

Das Bundesarbeitsgericht hat mit der oben genannten Entscheidung aus dem August 2023 klargestellt, dass nicht jedes Lesen einer beruflichen Nachricht direkt Arbeit ist. „Liest eine Bereichsleiterin am Wochenende ein paar Mails nebenbei mit, ist das noch keine Arbeitsleistung“, so Sittard. Geht sie daraufhin an den Schreibtisch und erstellt Präsentation, schon.