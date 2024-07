Karriere statt Strand Vier Tipps für erfolgreiche Bewerbungen in der Urlaubszeit

Wer den Sommer für die Karriereplanung nutzt, zeigt Engagement gegenüber potenziellen Arbeitgebern. Bewerber, die sich aus dem Urlaub heraus bewerben, so erklärt der Karriereexperte beim Stellenportal Indeed, sollten dies erwähnen und auf ihre Flexibilität hinweisen. Das geht etwa durch Erreichbarkeit per Telefon oder E-Mail und die Möglichkeit eines Video-Interviews. Falls man sich in einer anderen Zeitzone aufhält, sollte man das in der Bewerbung ebenfalls angeben, um Koordinationsprobleme zu vermeiden.