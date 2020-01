Zusatzqualifikation : Überblick im Weiterbildungsdschungel zu behalten, fällt schwer

Nürnberg Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich weiterzuqualifizieren und neue Kompetenzen zu erwerben. Doch wie findet man den richtigen Weg?

Meister Die Fortbildungen zum Meister sind in ganz Deutschland einheitlich geregelt. Der Abschluss ist laut Deutschem Qualifikationsrahmen dem Bachelor gleichgestellt. Jede Branche hat ihren eigenen Industriemeister, zum Beispiel in der Chemie oder der Elektrotechnik. Fachmeister dagegen spezialisieren sich auf genau ein Fachgebiet: Es gibt etwa die Weiterbildung zum Restaurantfachmeister in der Gastronomie oder den Wassermeister, der in Wasserwerken die Aufbereitung leitet. Außerdem hat jedes Handwerk seinen eigenen Meister, bei den Bäckern oder Fleischern.