Lärm mit Folgen Stress für die Ohren: Wann ist es am Arbeitsplatz zu laut?

An Lärm gewöhnt man sich nicht. Und er kann krank machen. „Lärmschwerhörigkeit“ gehört zu den am häufigsten anerkannten Berufskrankheiten in Deutschland. Nach Angaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) leisten die Unfallversicherungsträger dafür jährlich Rentenzahlungen von mehr als 100 Millionen Euro. Rund 6.000 neue Fälle kommen im Jahr dazu.