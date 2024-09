Gezielt gefördert Staatlich finanziert: So geht's zur passenden Weiterbildung

Auch Beschäftigte können unter bestimmten Voraussetzungen eine Teilförderung für Weiterbildungsmaßnahmen von der Arbeitsagentur in Anspruch nehmen. Nämlich dann, wenn das Unternehmen vor besonderen Herausforderungen wie Strukturwandel, Digitalisierung oder Fachkräftemangel steht. Die Maßgaben sind in diesem Fall etwas andere. „Eine davon ist, dass sich auch die Arbeitgebenden finanziell an der Maßnahme beteiligen“, so Rüter.