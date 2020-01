Erfahrung ist gefragt : Rentner sind als Berater zunehmend gefragt

Köln Die aktiven Ruhändler von heute haben mitunter 20 Jahre Freizeit vor sich. Aber wie nutzt man die gewinnbringend?

() Viele zählen die Tage bis zum letzten Arbeitstag. Doch der berufliche Ausstieg ist nicht immer leicht. Beschäftigte sollten sich daher am besten schon ein bis zwei Jahre vor dem Renteneintritt mit der Gestaltung der Zukunft befassen, erklärt Psychologin Iris Dohmen, die Unternehmen und Organisationen für Tüv Rheinland berät. Wer noch nicht ans Nichtstun denken mag, kann beruflich weiter an Bord bleiben. Ältere Menschen hätten aufgrund ihrer Sozialkompetenz und Erfahrung wertvolle Kenntnisse und Fähigkeiten, die Jüngeren oft fehlen, erklärt Dohmen. So könnten ehemalige Beschäftigte beispielsweise als externe Berater zum ehemaligen Arbeitgeber zurückkehren.